Новости » Происшествия
Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3,5 млн | Фото: ЦАХАЛ
03.04.2023 16:29 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3,5 млн

Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму около 3,5 млн шекелей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В ночь на понедельник в зоне ответственности бригады "Паран" возле забора безопасности были замечены несколько подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на территорию Израиля", - сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, это произошло на следующий день, после того как была пресечена аналогичная попытка контрабанды.

"Солдаты конфисковали 60 кг кокаина и гашиша на сумму около 3 500 000 шекелей. Конфискованные наркотики были переданы полиции", - добавили военные.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы