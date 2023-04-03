



Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3,5 млн

Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму около 3,5 млн шекелей.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"В ночь на понедельник в зоне ответственности бригады "Паран" возле забора безопасности были замечены несколько подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на территорию Израиля", - сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, это произошло на следующий день, после того как была пресечена аналогичная попытка контрабанды.



"Солдаты конфисковали 60 кг кокаина и гашиша на сумму около 3 500 000 шекелей. Конфискованные наркотики были переданы полиции", - добавили военные.

