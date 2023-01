Премьер-министр Швеции осудил сожжение Корана у посольства Турции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия протестующих, которые сожгли Коран прямо перед посольством Турции в Стокгольме.



"Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, не обязательно уместно. Сжигание священных для многих книг - акт глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме", - написал он в Twitter.





Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.