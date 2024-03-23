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Представлено фото четырех исполнителей теракта в РФ
23.03.2024 16:26 Алина Груднева

Представлено фото четырех исполнителей теракта в РФ

Информационное агентство Amaq, связанное с ИГИЛ, обнародовало материал относительно нападения на "Крокус Сити Холл".

Также оно опубликовало фото четырех исполнителей, которое было ретранслировано основным Telegram-каналом террористической организации.

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В материале теракт в московском "Крокусе" назвали "самой жестокой атакой за последние годы" в контексте войны между ИГИЛом и странами, "борющимися с исламом".

"Исламское государство предприняло скоординированную атаку на большую толпу христиан", - сказано в статье. 

Уточняется, что террористы долго готовились к атаке. Трое из них начали расстреливать людей, а четвертый принялся за поджог.

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