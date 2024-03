Представлено фото четырех исполнителей теракта в РФ

Информационное агентство Amaq, связанное с ИГИЛ, обнародовало материал относительно нападения на "Крокус Сити Холл".



Также оно опубликовало фото четырех исполнителей, которое было ретранслировано основным Telegram-каналом террористической организации.



В материале теракт в московском "Крокусе" назвали "самой жестокой атакой за последние годы" в контексте войны между ИГИЛом и странами, "борющимися с исламом".



"Исламское государство предприняло скоординированную атаку на большую толпу христиан", - сказано в статье.



Уточняется, что террористы долго готовились к атаке. Трое из них начали расстреливать людей, а четвертый принялся за поджог.

BREAKING: The Islamic State has published photos of all four attackers who carried out the attack in Moscow, Russia with details about the attack through its official mouthpiece Amaq. pic.twitter.com/few6VKC7PL