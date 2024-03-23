Представлено фото четырех исполнителей теракта в РФ
Информационное агентство Amaq, связанное с ИГИЛ, обнародовало материал относительно нападения на "Крокус Сити Холл".
Также оно опубликовало фото четырех исполнителей, которое было ретранслировано основным Telegram-каналом террористической организации.
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В материале теракт в московском "Крокусе" назвали "самой жестокой атакой за последние годы" в контексте войны между ИГИЛом и странами, "борющимися с исламом".
"Исламское государство предприняло скоординированную атаку на большую толпу христиан", - сказано в статье.
Уточняется, что террористы долго готовились к атаке. Трое из них начали расстреливать людей, а четвертый принялся за поджог.
BREAKING: The Islamic State has published photos of all four attackers who carried out the attack in Moscow, Russia with details about the attack through its official mouthpiece Amaq. pic.twitter.com/few6VKC7PL— The Khorasan Diary (@khorasandiary) March 23, 2024