



Представительница группы "Пикник" не вышла на связь после теракта

Участники группы "Пикник", чей концерт в "Крокус Сити Холле" был сорван кровавым нападением террористов, потеряли связь с представителем коллектива.



По данным российских СМИ, информацию об этом музыканты подтвердили в своем аккаунте в одной из социальных сетей.



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По словам артистов, они не могут связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер.



"Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда", - сообщили артисты.