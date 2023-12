Предпоследний уровень угрозы: в Индонезии извергается вулкан Марапи

В воскресенье, 3 декабря, на индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Марапи.



По словам главы индонезийского Центра вулканологии и снижения геологических рисков Хендры Гунавана, был зафиксирован мощный выброс столба серого пепла, который поднялся на высоту в три тысячи метров.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В связи с извержением вулкана, власти объявили третий, предпоследний уровень опасности. Дорога вокруг Марапи была закрыта.



Данных о разрушениях и пострадавших пока что нет. Жителей призвали носить маски и очки, поскольку улицы заволокло пеплом.

This video has been doing the rounds. It is NOT #MARAPI or #MERAPI, it is Mt #Sinabung erupting in 2018. pic.twitter.com/PMNmwmGda2