



Предотвращен планировавшийся на Олимпийских играх теракт

Во Франции предотвратили теракт, который планировался на Олимпийских играх в Париже.



По данным телеканала BFM TV, об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.



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Уточняется, что силы безопасности арестовали 22 мая 18-летнего мужчины чеченского происхождения.



По версии следствия, он подозревается в планировании исламистского нападения во время спортивных мероприятий. Расследование продолжается.