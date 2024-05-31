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Предотвращен планировавшийся на Олимпийских играх теракт
31.05.2024 18:02 Алина Груднева

Предотвращен планировавшийся на Олимпийских играх теракт

Во Франции предотвратили теракт, который планировался на Олимпийских играх в Париже.

По данным телеканала BFM TV, об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

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Уточняется, что силы безопасности арестовали 22 мая 18-летнего мужчины чеченского происхождения. 

По версии следствия, он подозревается в планировании исламистского нападения во время спортивных мероприятий. Расследование продолжается.

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