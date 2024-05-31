Предотвращен планировавшийся на Олимпийских играх теракт
Во Франции предотвратили теракт, который планировался на Олимпийских играх в Париже.
По данным телеканала BFM TV, об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.
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Уточняется, что силы безопасности арестовали 22 мая 18-летнего мужчины чеченского происхождения.
По версии следствия, он подозревается в планировании исламистского нападения во время спортивных мероприятий. Расследование продолжается.