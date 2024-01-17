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Правительственные сайты Швейцарии подверглись кибератаке
17.01.2024 19:45 Алина Груднева

Правительственные сайты Швейцарии подверглись кибератаке

Пока в Давосе проходит Всемирный экономический форум, несколько правительственных сайтов Швейцарии подверглись кибератаке.

По данным пресс-службы правительства, из-за DDoS-атаки был временно прерван доступ к сайтам Федеральной администрации. 

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"Ответственность за атаку вновь взяла на себя хакерская группировка NoName, которая атаковала Федеральную администрацию в июне 2023 года. Пророссийская группировка назвала причиной DDoS-атаки участие президента Украины Зеленского в ежегодной встрече ВЭФ в Давосе", - сказано в заявлении.

По данным швейцарского правительства, кибератаки не стали неожиданностью.

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