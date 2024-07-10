



Пожар в Австралии - бочки с химикатами взлетают в воздух

Шоссе и дороги в районе завода в штате Виктория закрыты, люди эвакуированы, сообщают власти.



Сильный пожар на химическом заводе вызвал взрывы и масштабное возгорание в австралийском штате Виктория, власти закрыли фабрики и дороги в районе, сообщили в среду официальные и местные СМИ.



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Пожар на заводе вспыхнул в районе Дерримут на западе Мельбурна в штате Виктория, где продолжают гореть опасные материалы и неизвестные токсины, сообщает ABC News.



Около 180 пожарных и 66 машин были немедленно направлены на борьбу с огнем, однако официальный представитель заявил, что "огонь все еще горит".



"Он еще не взят под контроль. По нашим оценкам, мы пробудем здесь еще пару дней из-за большого количества топлива на фабрике", - сказала заместитель комиссара Мишель Коулинг из пожарной службы Виктории.



Местные жители рассказали, что видели огромный дым и бочки, взлетающие в воздух из-за пожара и приземляющиеся в нескольких сотнях метров от него.



Власти также закрыли шоссе и дороги в районе завода, а людей с близлежащих фабрик эвакуировали.



"Сам склад заполнен множеством химикатов, и эти бочки охвачены огнем, поэтому они взрываются, взлетают в воздух и приземляются за пределами пожарного периметра", - сказал Коулинг и призвал людей держаться подальше от места происшествия.

