Пожар на НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул этой ночью в Москве: видео
Этой ночью Москва осветилась до самого неба. На территории НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул пожар.
Однако в правительстве заявили: “Плановое контролируемое сжигание топлива”.
г. Москва.#россиявогне— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) February 13, 2024
Чудовищный пожар на НПЗ "Газпромнефть"!😱
путинские уже настолько оборзели от своей безнаказанности, что на серьёзных щах заявили, что это дескать "плановое, контролируемое сжигание топлива..." 😯🤷♂️🤣 pic.twitter.com/aXDBzbidB9