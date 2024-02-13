Пожар на НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул этой ночью в Москве: видео

Этой ночью Москва осветилась до самого неба. На территории НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул пожар.

Однако в правительстве заявили: “Плановое контролируемое сжигание топлива”.

г. Москва.#россиявогне

Чудовищный пожар на НПЗ "Газпромнефть"!😱

путинские уже настолько оборзели от своей безнаказанности, что на серьёзных щах заявили, что это дескать "плановое, контролируемое сжигание топлива..." 😯🤷‍♂️🤣 pic.twitter.com/aXDBzbidB9