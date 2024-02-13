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Пожар на НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул этой ночью в Москве: видео
13.02.2024 13:27 Катя Шульц

Пожар на НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул этой ночью в Москве: видео

Этой ночью Москва осветилась до самого неба. На территории НПЗ "Газпромнефть" вспыхнул пожар. 

Однако в правительстве заявили: “Плановое контролируемое сжигание топлива”.






 

 

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