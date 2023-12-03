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Появились новые подробности атаки хути на британский корабль
03.12.2023 18:00 Алина Груднева

Появились новые подробности атаки хути на британский корабль

Подтвердилось нападение йеменских хути при помощи беспилотников на британское торговое судно.

По данным саудовского канала "Аль-Хадат", американские военные корабли отреагировали на атаку.

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"Субъект, объявляющий себя властями Йемена, приказал кораблю изменить курс в районе порта Ходейда в Красном море", - сообщает Британский центр по наблюдению за движением судов.

Позже поступила информация, что атакам дронов подверглись два коммерческих судна в Красном море.

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