



Появились новые подробности атаки хути на британский корабль

Подтвердилось нападение йеменских хути при помощи беспилотников на британское торговое судно.



По данным саудовского канала "Аль-Хадат", американские военные корабли отреагировали на атаку.



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"Субъект, объявляющий себя властями Йемена, приказал кораблю изменить курс в районе порта Ходейда в Красном море", - сообщает Британский центр по наблюдению за движением судов.



Позже поступила информация, что атакам дронов подверглись два коммерческих судна в Красном море.