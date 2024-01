Повстанцы захватили военную базу в Мьянме

Одна из повстанческих группировок, Армия Национального демократического альянса, воюющая против хунты в Мьянме, захватила военную базу.



На объекте было много оружия, которое досталось повстанцам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это произошло в Коканге, штат Шан. Что примечательно, ранее хунта Мьянмы признала, что вывела свои войска из ключевого города на северо-восточной границе с Китаем после того, как тот был захвачен повстанцами.

One of the rebel groups (National Democratic Alliance Army) fighting the military junta in Myanmar (Burma) has captured a military base full of weapons in Kokang, Shan State.



The junta has been suffering loss after loss over the past 2-3 months



🇲🇲 pic.twitter.com/zwZcAih6Wk