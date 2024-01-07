



Повстанцы захватили военную базу в Мьянме

Одна из повстанческих группировок, Армия Национального демократического альянса, воюющая против хунты в Мьянме, захватила военную базу.



На объекте было много оружия, которое досталось повстанцам.



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Это произошло в Коканге, штат Шан. Что примечательно, ранее хунта Мьянмы признала, что вывела свои войска из ключевого города на северо-восточной границе с Китаем после того, как тот был захвачен повстанцами.