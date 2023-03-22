



После удара ВВС ЦАХАЛа закрыт аэропорт Алеппо

Управление гражданской авиации Сирии объявило о закрытии международного аэропорта в Алеппо после атаки, приписываемой Израилю.



Управление не уточнило, когда аэропорт откроется снова.



Ранее министерство обороны Сирии обвинило Израиль в нанесении ракетного удара по аэропорту.



Ночью 22 марта сирийские СМИ сообщили об израильской атаке на аэропорт Алеппо на севере страны - были активированы системы ПВО, в районе были слышны взрывы. Согласно сообщениям, атака, поразившая международный аэропорт, была осуществлена с помощью четырех ракет, прилетевших с запада, цели атаки пока неизвестны. Также не сообщается о каких-либо разрушениях или жертвах.



Это уже второй случай за месяц, когда сообщается об израильской атаке на сирийский международный аэропорт. Около двух недель назад сирийские СМИ сообщили об израильской атаке в Алеппо. Согласно сообщению, аэропорту был нанесен ущерб, и он был закрыт. "В 2:07 израильский враг совершил воздушную атаку с моря в направлении международного аэропорта в Алеппо, которая нанесла материальный ущерб, в результате чего он был выведен из эксплуатации", - сообщил сирийский военный источник правительственному информационному агентству страны.

