



После драки демонстрантов с полицией: центр Тель-Авива разблокирован

На улице Каплан в Тель-Авиве произошли столкновения между демонстрантами и полицией во время акции протеста работников сферы высоких технологий против правовой революции премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина.



В акции участвовали около 200 человек. Некоторые из них прорвались через блокпост, установленный полицией на улице, и добрались до Бейт Ционей Америка в районе улицы Ибн Гвироль, где были заблокированы полицией.



После драки с полицией протесты завершились и центр Тель-Авива был разблокирован.

