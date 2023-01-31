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После драки демонстрантов с полицией: центр Тель-Авива разблокирован
31.01.2023 12:25 Аркадий Бочаровский

После драки демонстрантов с полицией: центр Тель-Авива разблокирован

На улице Каплан в Тель-Авиве произошли столкновения между демонстрантами и полицией во время акции протеста работников сферы высоких технологий против правовой революции премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина. 

В акции участвовали около 200 человек. Некоторые из них прорвались через блокпост, установленный полицией на улице, и добрались до Бейт Ционей Америка в районе улицы Ибн Гвироль, где были заблокированы полицией.

После драки с полицией протесты завершились и центр Тель-Авива был разблокирован.
 


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