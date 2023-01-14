



Польский ученый освобожден из тюрьмы в Иране

Польский ученый Мацей Вальчак был освобожден из тюрьмы в Иране и вернулся в Польшу.



Об этом заявили в польском МИДе в субботу, сообщает Jerusalem Post.



"Достижение этой цели было одним из приоритетов дипломатической и консульской службы Польши в прошлом году" - заявили в ведомстве.



В июле иранское государственное телевидение сообщило, что Корпус стражей исламской революции арестовал нескольких иностранцев за действия, включавшие взятие проб почвы в запретных зонах. Один из арестованных был идентифицирован как Вальчак.