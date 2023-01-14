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Польский ученый освобожден из тюрьмы в Иране
14.01.2023 10:45 Ольга Белозерова

Польский ученый освобожден из тюрьмы в Иране

Польский ученый Мацей Вальчак был освобожден из тюрьмы в Иране и вернулся в Польшу.

Об этом заявили в польском МИДе в субботу, сообщает Jerusalem Post.

"Достижение этой цели было одним из приоритетов дипломатической и консульской службы Польши в прошлом году" - заявили в ведомстве.

В июле иранское государственное телевидение сообщило, что Корпус стражей исламской революции арестовал нескольких иностранцев за действия, включавшие взятие проб почвы в запретных зонах. Один из арестованных был идентифицирован как Вальчак. 

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