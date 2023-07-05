Новости » Происшествия
Полиция провела обыски у членов преступной организации
05.07.2023 12:21 Алина Груднева

Полиция провела обыски у членов преступной организации

В среду, 5 июля, полиция провела обыски в служебных помещениях и домах членов преступного клана Харири на севере страны.

В ходе обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены десятки тысяч шекелей наличными и другая валюта.

Более того, изъяты сотни килограммов непригодного для употребления в пищу человека мяса, обнаруженного в ресторанах, принадлежащих подозреваемым.

Правоохранители заподозрили членов группировки в совершении налоговых правонарушений.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru