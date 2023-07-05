



Полиция провела обыски у членов преступной организации

В среду, 5 июля, полиция провела обыски в служебных помещениях и домах членов преступного клана Харири на севере страны.



В ходе обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены десятки тысяч шекелей наличными и другая валюта.



Более того, изъяты сотни килограммов непригодного для употребления в пищу человека мяса, обнаруженного в ресторанах, принадлежащих подозреваемым.



Правоохранители заподозрили членов группировки в совершении налоговых правонарушений.



