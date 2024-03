Полиция о пожаре в Лондоне - антисемитское преступление

В восточном Лондоне пожар, вспыхнувший 20 марта в частном доме в районе, где проживают евреи, мог, мог быть преступлением на почве антисемитской ненависти.



Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на полицию.



Пожар тушили 60 человек. Правоохранителям удалось задержать 60-летнего подозреваемого в поджоге.



"Подозреваемый сделал ряд угрожающих комментариев, некоторые из них были антисемитскими", - сообщили в полиции.



Полиция продолжает расследование. По версии следствия, поджог был совершен из-за спора относительно жилищного вопроса.





Police have launched an investigation into a house fire in hackney & are examining whether it was an antisemitic hate crime.



The Met Police said a man in his 60s arrested near the scene of the fire made threatening and “allegedly antisemitic” comments when detained.… pic.twitter.com/0TrrJtIgeJ