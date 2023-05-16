



Полиция Италии нашла кокаин на $ 800 млн в ящиках с бананами

Полиция на юге Италии сообщила во вторник, что они изъяли 2700 кг кокаина высокой очистки, спрятанного в двух рефрижераторных контейнерах с бананами, которые были доставлены из Эквадора.



Стоимость партии наркотиков, найденной в калабрийском порту Джоя-Тауро, оценивается более чем в 880 миллионов долларов (800 миллионов евро), говорится в заявлении итальянской полиции Guardia di Finanza.



Груз прибыл из Гуаякиля в Эквадоре, и его конечным пунктом назначения была Армения через черноморский порт Батуми в Грузии.



Наркотики были обнаружены в 40-футовых контейнерах благодаря специальным сканерам и собаке-ищейке по имени Джоэл, добавили в полиции.



Полиция заявила, что за последние несколько дней они обнаружили еще 600 кг кокаина в контейнерах с фруктами из Эквадора, отправляемых через Джоя-Тауро. Эти грузы предназначались для других частей Италии, Хорватии, Греции и Грузии, добавили они.



Калабрия является домом для Ндрангеты, которая вытеснила сицилийскую Коза Ностру как самую могущественную мафиозную организацию Италии и играет центральную роль в торговле наркотиками.



