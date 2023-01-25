



Покатался: 15-летний подросток в Элад взял машину отца и разбил 8 автомобилей

15-летний подросток из Элада взял машину своего отца, начал ездить по городу и разбил 8 автомобилей. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел ночью (между вторником и средой), и что нескольким автомобилям был нанесен большой



MADA сообщила, что поступил звонок о ДТП с участием нескольких автомобилей в городе Элад, прибывшие на место происшествия силы обнаружили поврежденные автомобили - пострадавших в инциденте нет. Водитель-нарушитель, очевидно, продолжил движение и скрылся, оставив после себя большой ущерб.



Полиция округа Шарон подтвердила подробности и объявила о начале расследования.

