



Пойман босс итальянской мафии, сбежавший из тюрьмы при помощи простыней

Босс одного из мафиозных кланов Италии, который в прошлом году сбежал из тюрьмы строгого режима, используя простыни, был схвачен во Франции, сообщили в пятницу власти обеих стран.



Марко Радуано, внесенный в список самых разыскиваемых преступников Европы Европолом как "опасный", был задержан в Бастии на французском острове Корсика.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В феврале 2023 года он сбежал из строго охраняемой тюрьмы в Нуоро (Сардиния), используя простыни. Побег был заснят на камеру наблюдения и широко растиражирован в социальных сетях. На видео видно, как Радуано висит на простынях, а затем спрыгивает на землю и убегает.



По словам министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, его "правая рука" Джанлуиджи Тройано также был задержан недалеко от Гранады в Испании, что он назвал "еще одним серьезным ударом по организованной преступности".

