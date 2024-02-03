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Пойман босс итальянской мафии, сбежавший из тюрьмы при помощи простыней
03.02.2024 00:30 MIGnews.com

Пойман босс итальянской мафии, сбежавший из тюрьмы при помощи простыней

Босс одного из мафиозных кланов Италии, который в прошлом году сбежал из тюрьмы строгого режима, используя простыни, был схвачен во Франции, сообщили в пятницу власти обеих стран.

Марко Радуано, внесенный в список самых разыскиваемых преступников Европы Европолом как "опасный", был задержан в Бастии на французском острове Корсика.

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В феврале 2023 года он сбежал из строго охраняемой тюрьмы в Нуоро (Сардиния), используя простыни. Побег был заснят на камеру наблюдения и широко растиражирован в социальных сетях. На видео видно, как Радуано висит на простынях, а затем спрыгивает на землю и убегает.

По словам министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, его "правая рука" Джанлуиджи Тройано также был задержан недалеко от Гранады в Испании, что он назвал "еще одним серьезным ударом по организованной преступности".
 

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