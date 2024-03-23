



Подробности задержания подозреваемых в теракте в Крокус-Холл

Двоих подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», предварительно, удалось задержать в Брянской области — депутат Хинштейн.



«По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться.



В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — написал он в своем телеграм-канале.



В салоне авто нашли пистолет, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана.