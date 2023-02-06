



Подозреваемый в подстрекательстве адвокат отпущен под залог после допроса

Адвокат Дэвид Ходек был допрошен в воскресенье, 5 февраля, в офисе подразделения Lahav 433 израильской полиции, которому поручено расследование национальных преступлений и коррупции, по подозрению в подстрекательстве к насилию.



На прошлой неделе Ходек вызвал бурю негодования после того, как сказал на конференции Коллегии адвокатов Израиля: "Я не буду жить в диктатуре, даже если для этого придется сражаться с оружием в руках".



Ходек извинился за свои замечания и сказал: "Мои слова были неверно истолкованы. Я против насилия. Я никогда не действовал насильственно. Нас нельзя втягивать в гражданскую войну. В такой войне будут только проигравшие". По окончании допроса его отпустили под залог.



В субботу, 4 февраля, в "Лахав 433" также допросили еще одного пилота ВВС в отставке Зеэва Раза по подозрению в подстрекательстве к насилию и угрозам после публикации в Facebookе, в которой он якобы призывал убить премьер-министра согласно "закону о родефе" - традиционному еврейскому закону, который позволяет прохожим заблаговременно убить потенциального убийцу.