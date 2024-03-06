Новости » Происшествия
Подготовка к теракту в Брюсселе: арестованы подростки
06.03.2024 16:28 Алина Груднева

Подготовка к теракту в Брюсселе: арестованы подростки

Бельгийские и французские силовики арестовали семерых подростков, подозреваемых в подготовке к теракту в Брюсселе.

Об этом сообщает издание Francetv Info.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что четырех подростков арестовали 3 марта. Подозреваемые обменивались сообщениями о подготовке теракта, который планировали осуществить в концертном зале в Брюсселе.

На следующий день во Франции были арестованы еще трое подозреваемых. В отношении подростков продолжается расследование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы