Подготовка к теракту в Брюсселе: арестованы подростки
Бельгийские и французские силовики арестовали семерых подростков, подозреваемых в подготовке к теракту в Брюсселе.
Об этом сообщает издание Francetv Info.
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Уточняется, что четырех подростков арестовали 3 марта. Подозреваемые обменивались сообщениями о подготовке теракта, который планировали осуществить в концертном зале в Брюсселе.
На следующий день во Франции были арестованы еще трое подозреваемых. В отношении подростков продолжается расследование.