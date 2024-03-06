



Подготовка к теракту в Брюсселе: арестованы подростки

Бельгийские и французские силовики арестовали семерых подростков, подозреваемых в подготовке к теракту в Брюсселе.



Об этом сообщает издание Francetv Info.



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Уточняется, что четырех подростков арестовали 3 марта. Подозреваемые обменивались сообщениями о подготовке теракта, который планировали осуществить в концертном зале в Брюсселе.



На следующий день во Франции были арестованы еще трое подозреваемых. В отношении подростков продолжается расследование.