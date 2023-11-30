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Под Ростовом на полигоне прогремел взрыв: есть погибшие
30.11.2023 20:21 Алина Груднева

Под Ростовом на полигоне прогремел взрыв: есть погибшие

Под Ростовом-на-Дону на военном полигоне прогремел взрыв, в результате чего погибли 12 российских морпехов-контрактников.

По данным российских СМИ, ранения также получили 20 военных.

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О ЧП на полигоне стало известно лишь 30 ноября, хотя оно произошло еще в начале этого месяца. По версии следствия, военные развели костер рядом с боеприпасами, которые в итоге сдетонировали.

По факту взрыва на полигоне ведется расследование.

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