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Пингвин задержал рейс в Новой Зеландии
26.01.2024 15:03 Алина Груднева

Пингвин задержал рейс в Новой Зеландии

В Новой Зеландии из-за пингвина на взлетно-посадочной полосе задержался рейс авиакомпании Air Chathams.

Инцидент произошел в международном аэропорту Веллингтон.

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Сотрудники аэропорта пытались отогнать необычного гостя со взлетно-посадочной полосы.

После этого пингвина отвезли в зоопарк на осмотр. Ветеринары сообщили, что птенцу было всего шесть недель.

"Несмотря на то, что птенец был голодным, в остальном он был здоров", - сообщили в зоопарке.
 

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