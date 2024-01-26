Пингвин задержал рейс в Новой Зеландии
В Новой Зеландии из-за пингвина на взлетно-посадочной полосе задержался рейс авиакомпании Air Chathams.
Инцидент произошел в международном аэропорту Веллингтон.
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Сотрудники аэропорта пытались отогнать необычного гостя со взлетно-посадочной полосы.
После этого пингвина отвезли в зоопарк на осмотр. Ветеринары сообщили, что птенцу было всего шесть недель.
"Несмотря на то, что птенец был голодным, в остальном он был здоров", - сообщили в зоопарке.