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Первые минуты расстрела в Крокус-Холл
24.03.2024 09:00 Аркадий Бочаровский

Первые минуты расстрела в Крокус-Холл

Новое видео первых секунд нападения на «Крокус».

Судя по ролику, люди не сразу поняли, что происходит, а террористы начали расстреливать всех у входа. На видео можно увидеть одного охранника с собакой — он уходит вместе с толпой людей. В момент начала атаки на первом этаже было не меньше 100 человек. Кто-то пытается спрятаться за столбами, кто-то за столиками.

По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибло 133 человека, ещё 152 человека пострадали.

24 марта объявлено в России днём общенационального траура.

 

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