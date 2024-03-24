



Первые минуты расстрела в Крокус-Холл

Новое видео первых секунд нападения на «Крокус».



Судя по ролику, люди не сразу поняли, что происходит, а террористы начали расстреливать всех у входа. На видео можно увидеть одного охранника с собакой — он уходит вместе с толпой людей. В момент начала атаки на первом этаже было не меньше 100 человек. Кто-то пытается спрятаться за столбами, кто-то за столиками.



По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибло 133 человека, ещё 152 человека пострадали.



24 марта объявлено в России днём общенационального траура.



