Пэрис Хилтон среди пользователей, пострадавших от взлома TikTok
Компания TikTok заявила, что устраняет последствия кибератаки, жертвами которой стали бренды и знаменитости, в том числе Пэрис Хилтон и CNN.
Однако приложение сообщило BBC, что взлому подверглось "очень ограниченное" число аккаунтов.
Оно добавило, что работает с пользователями над восстановлением доступа к их аккаунтам.
TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, не сообщил дальнейших подробностей о кибератаке, например, как она была осуществлена.
Представитель TikTok сообщил, что аккаунт Хилтон был атакован, но не взломан.
Звезда реалити-шоу, у которой на TikTok более 10 миллионов подписчиков, является активным пользователем платформы.