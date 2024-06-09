Новости » Происшествия
Пэрис Хилтон среди пользователей, пострадавших от взлома TikTok
09.06.2024 04:30 MIGnews.com

Пэрис Хилтон среди пользователей, пострадавших от взлома TikTok

Компания TikTok заявила, что устраняет последствия кибератаки, жертвами которой стали бренды и знаменитости, в том числе Пэрис Хилтон и CNN.

Однако приложение сообщило BBC, что взлому подверглось "очень ограниченное" число аккаунтов.

Оно добавило, что работает с пользователями над восстановлением доступа к их аккаунтам.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, не сообщил дальнейших подробностей о кибератаке, например, как она была осуществлена.

Представитель TikTok сообщил, что аккаунт Хилтон был атакован, но не взломан.

Звезда реалити-шоу, у которой на TikTok более 10 миллионов подписчиков, является активным пользователем платформы.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы