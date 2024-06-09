



Пэрис Хилтон среди пользователей, пострадавших от взлома TikTok

Компания TikTok заявила, что устраняет последствия кибератаки, жертвами которой стали бренды и знаменитости, в том числе Пэрис Хилтон и CNN.



Однако приложение сообщило BBC, что взлому подверглось "очень ограниченное" число аккаунтов.



Оно добавило, что работает с пользователями над восстановлением доступа к их аккаунтам.



TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, не сообщил дальнейших подробностей о кибератаке, например, как она была осуществлена.



Представитель TikTok сообщил, что аккаунт Хилтон был атакован, но не взломан.



Звезда реалити-шоу, у которой на TikTok более 10 миллионов подписчиков, является активным пользователем платформы.

