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Перемирие с хути сорвано: силы Саудовской Аравии в боевой готовности
30.10.2023 22:22 Алина Груднева

Перемирие с хути сорвано: силы Саудовской Аравии в боевой готовности

Перемирие между Саудовской Аравией и йеменскими хути сорвано после смертоносных боевых столкновений на границе, в районе городе Джизан.

По данным газеты Bloomberg, как минимум четыре саудовских солдата были убиты. 

Более того, в Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную поддерживаемыми Ираном боевиками из Йемена. Официально информация о срыве перемирия не комментируется.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, саудовские силы приведены в повышенную боевую готовность.

О временном перемирии из-за войны, которая вспыхнула в 2015 году, Эр-Рияд договорился с йеменскими хути в апреле 2022 года. 

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