



Перед коронацией в Лондоне арестован лидер республиканского движения

В субботу, 6 апреля, за несколько часов до коронации Чарльза ІІІ правоохранители Лондона арестовали главу республиканского движения Грэма Смита и пятерых других организаторов антимонархического протеста.



Об этом сообщает Guardian .



Издание отмечает, что арест произошел около 7:30 утра, когда сотни протестующих против монархизма собрались на Трафальгарской площади с большими флагами и в желтых футболках, пытаясь привлечь внимание мировых СМИ и самого короля Чарльза ІІІ.



Протестующих остановила полиция, когда они шли по площади с сотней плакатов.



Представитель движения Republic Гарри Страттон заявил, что полиция не объяснила причину ареста.



“Ребята [протестующие] спросили, почему, и им сказали: мы вам это скажем, когда обыщем машину. Именно тогда они задержали шестерых организаторов. Мы спросили, на каком основании они были задержаны, но они не сказали. Это неожиданно, поскольку у нас было несколько встреч с полицией”, — сказал Страттон.



Ожидается, что около двух тысяч протестующих соберутся под колонной Нельсона до полудня, включая представителей республиканского движения Швеции, Нидерландов и Норвегии, добавило издание.

