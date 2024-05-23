



Дроны ГУР атаковали ВПК России в Татарстане, – СМИ

Беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) атаковали ряд объектов российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Татарстане.



Ударные дроны достигли Казани и Нижнекамска, где расположены стратегически важные предприятия, продукция которых используется в военной отрасли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.



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Российские СМИ сообщили о взрывах в Нижнекамске, а также об эвакуации сотрудников из ряда предприятий, включая Нижнекамскую ТЭЦ, "Нижнекамскуглерод", "Оргсинтез", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехим" и "Нижнекамскшина".



В результате атак также приостановили работу аэропорты в Казани и Нижнекамске. Источники уточняют информацию о масштабах повреждений и результатах ударов.



Надо сказать, ГУР не впервые проводит операции по поражению объектов оборонного комплекса России. Ранее, 23 мая, украинские дроны также атаковали одну из воинских частей в Краснодарском крае.



Эти операции демонстрируют усилия Украины по нанесению ударов по критически важным объектам ВПК России в ответ на продолжающуюся войну РФ в Украине.



