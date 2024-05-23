Актер Прилучный подал в суд на свою бывшую
Российский актер Павел Прилучный подал в суд на свою бывшую Агату Муцениеце.
Об этом сообщает издание Super.ru.
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"Зарегистрирован иск Прилучного П. В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав", - сказано на сайте общей юрисдикции Москвы.
Ранее Муцениеце добилась через суд увеличения алиментов от Прилучного, вызвав тем самым у него негодование.