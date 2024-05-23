Покушение на Фицо: в Словакии увидели "украинский след"
Вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха увидел в покушении на премьер-министра Роберта Фицо "украинский след".
Он считает писателя, который совершил нападение, "проукраинским".
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"Газета SME упрекает российские СМИ, что они начали кампанию по дезинформации в отношении покушения на Роберта Фицо. В действительности дезинформацию распространяют американские либеральные медиа. SME в сегодняшней статье обращает внимание, что россияне Цинтулу называют проукраинским. В этом они полностью правы. Он был проукраинский", сказал Блаха.
По словам политика, нападавший является "политическим фанатиком".