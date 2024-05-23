



Представитель МИД Ирана тайно ездил в Эр-Рияд в день гибели президента

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана тайно ездил в Саудовскую Аравию в день гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел.



Об этом сообщает Intelli Times.



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Уточняется, что Эр-Рияд он посетил при посредничестве Омана.



В Саудовской Аравии на тот момент также были американские советники по делам Ближнего Востока и нацбезопасности, которые прибыли для обсуждения оборонного соглашения.