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Представитель МИД Ирана тайно ездил в Эр-Рияд в день гибели президента
23.05.2024 19:30 Алина Груднева

Представитель МИД Ирана тайно ездил в Эр-Рияд в день гибели президента

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана тайно ездил в Саудовскую Аравию в день гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел.

Об этом сообщает Intelli Times.

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Уточняется, что Эр-Рияд он посетил при посредничестве Омана.

В Саудовской Аравии на тот момент также были американские советники по делам Ближнего Востока и нацбезопасности, которые прибыли для обсуждения оборонного соглашения.

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