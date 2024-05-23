



В Тайване объявлена повышенная боевая готовность

Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность, - министерство обороны страны



Как отметило Министерство обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что островное государство не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.