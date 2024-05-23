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В Тайване объявлена повышенная боевая готовность
23.05.2024 20:22 MIGnews.com

В Тайване объявлена повышенная боевая готовность

Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность, - министерство обороны страны

Как отметило Министерство обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что островное государство не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.

 

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