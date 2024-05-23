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Раиси наконец-то похоронили
23.05.2024 20:13 MIGnews.com

Раиси наконец-то похоронили

По данным государственных СМИ, президент Ирана Эбрагим Раиси похоронен в завершение дней похоронных обрядов, на которых присутствовали толпы скорбящих после его гибели в результате крушения вертолета.


Самолет с телом президента аятоллы Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, прибыл в четверг в аэропорт Хашеминежад в Мешхеде.

Семья Раиси также прибыла в аэропорт Хашеминежад Мешхеда, где их встретила группа официальных лиц.

Плакаты с изображением Раиси, черные флаги и шиитские символы развешаны по улицам Мешхеда, особенно вокруг места последнего упокоения Раиси — храма Имама Резы, главного мавзолея, который ежегодно посещают миллионы паломников.
Ранее тысячи людей с изображениями Раиси и размахивающими флагами выстроились вдоль улиц Бирджанда, столицы восточной провинции Южный Хорасан, во время процессии с гробом Раиси.
 

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