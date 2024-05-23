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Мир готовится к новой вспышке заболеваемости коронавирусом
23.05.2024 21:22 Алина Груднева

Мир готовится к новой вспышке заболеваемости коронавирусом

В мире может начаться новая вспышка заболеваемости коронавирусом из-за штамма KP.2, который относится к группе FLiRT.

По данным NBC News, эксперты опасаются, что новая волна может начаться этим летом.

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Уточняется, что новый штамм постоянно мутирует. Заболеваемость растет, поскольку в США уже открылся купальный сезон, а вирус находится в воде. Также этот штамм был выявлен в Сингапуре.

"Мы наблюдаем всплеск заболеваемости в конце лета и начале осени, а затем второй всплеск заболеваемости в период рождественских праздников и Нового года. Эта картина повторяется уже несколько лет. Но главное, что масштабы заболеваемости постоянно снижаются", - отметил эксперт Энди Пекош.

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