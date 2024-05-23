



Под Донецком ATACMS разнесли российскую ПВО, – соцсети

Украинские военные провели успешную операцию, нанеся удар баллистическими ракетами ATACMS по позициям российской противовоздушной обороны (ПВО) у временно оккупированного города Моспино в Донецкой области.



Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA в четверг, 23 мая



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По данным канала, пять ракет ATACMS нанесли уничтожительный удар по двум зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-300/400, радиолокационной станции 96Л6Е и пункту управления зенитными системами. Еще один ЗРК С-300/400 был поврежден.







Согласно сообщению паблика, произошедшее обошлось без жертв. Хотя так называемый "глава" террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) Денис Пушилин заявил о пострадавших и разрушениях в результате удара. Он утверждает, что шесть человек получили ранения, а также повреждены около 20 домов.







