



РФ готовит новый инструмент гибридной войны – карту соотечественника, – ISW

Кремль активно разрабатывает новую систему легализации статуса "соотечественников за границей" для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций вне России.



К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW), проанализировав интервью генерального директора Россотрудничества Евгения Примакова кремлевскому изданию ТАСС.



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Примаков рассказал о том, что его агентство работает над созданием "электронной карточки соотечественника" – программы, которая позволит россиянам за рубежом получить доступ к различным госуслугам, посещать Россию, работать там и подавать документы на получение российского гражданства в будущем. Пилотная версия программы планируется к запуску в нескольких соседних странах, и первые карты могут быть выданы до конца 2024 года.



Проект "Электронная карта соотечественника" разрабатывается Россотрудничеством с 2021 года. В 2023 году Примаков объявил о планах открытия сертификационных центров по всему миру для реализации этого проекта.



Институт изучения войны отмечает, что концепция "российских соотечественников за рубежом" является ключевым элементом кремлевского нарратива "русский мир", который руководитель Кремля Владимир Путин использует для оправдания агрессивных действий под предлогом "защиты" россиян, имеющих исторические, культурные или языковые связи с Россией.