



Пентагон: хути также атаковали американский военный корабль

Нападению в Красном море со стороны йеменских хути подверглись американский военный корабль и несколько коммерческих судов.



Об этом сообщили в Пентагоне.



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"Нам известны сообщения о нападениях на военный корабль USS Carney и коммерческие суда в Красном море, и мы предоставим подробности по мере поступления информации", - подтвердили в Пентагоне.



Позже представитель министерства отметил, что ущерба и жертв в результате атаки на эсминец не зафиксировано.



Ранее стало известно, что одним из кораблей, который был атакован хути при помощи беспилотника, было торговое британское судно. Оно подало сигнал бедствия.