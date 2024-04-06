



Пассажир самолета оштрафован за то, что помочился в чашку на своем месте

Инцидент стал достоянием общественности только после того, как один из новостных сайтов сообщил, что пассажирка из того же ряда, назвавшаяся Холли, сказала, что она сообщила о таком поведении экипажу самолета.



Пассажир был оштрафован за то, что помочился в чашку во время задержки высадки из самолета после посадки в аэропорту Сиднея.



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Инцидент, произошедший в декабре прошлого года после трехчасового перелета рейсом Air New Zealand из Окленда, а в феврале суд Сиднея оштрафовал 53-летнего мужчину на 600 австралийских долларов (395 долларов США) за оскорбительное поведение, сообщили в пятницу официальные представители.



Инцидент стал достоянием общественности только в пятницу, когда новозеландский новостной сайт Stuff сообщил, что пассажирка из того же ряда, назвавшаяся Холли, сказала, что сообщила экипажу самолета о таком поведении.



По ее словам, она и ее 15-летняя дочь сидели на средних местах, когда мужчина на месте у окна, имя которого не разглашается, помочился в чашку.



По словам Холли, самолет простоял на асфальте около 20 минут, ожидая, когда будет выделен выход из терминала, когда она услышала безошибочный звук мочившегося в чашку пассажира, сообщает Stuff.



По ее словам, мужчина был "явно пьян" и облил мочой стюардессу, когда выходил из самолета.

