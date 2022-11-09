Пассажир пытался пронести в самолет пистолет, спрятав его в курицу
В США пассажир пытался пронести на борт самолета пистолет, спрятав его внутри сырой курицы.
Находка была раскрыта сотрудниками Управления транспортной безопасности (TSA) в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде, сообщает ВВС.
Оружие путешественника было замечено перед посадкой, спрятанное внутри птицы и завернутое в бумагу.
Огнестрельное оружие не запрещено авиакомпаниями США, но оно должно перевозиться в зарегистрированном багаже и должно быть выгружено и помещено в запертый контейнер с жесткими стенками.