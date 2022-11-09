



Пассажир пытался пронести в самолет пистолет, спрятав его в курицу

В США пассажир пытался пронести на борт самолета пистолет, спрятав его внутри сырой курицы.



Находка была раскрыта сотрудниками Управления транспортной безопасности (TSA) в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде, сообщает ВВС.



Оружие путешественника было замечено перед посадкой, спрятанное внутри птицы и завернутое в бумагу.



Огнестрельное оружие не запрещено авиакомпаниями США, но оно должно перевозиться в зарегистрированном багаже ​​и должно быть выгружено и помещено в запертый контейнер с жесткими стенками.



