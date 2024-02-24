



Парк развлечений в Японии закрыт из-за угрозы теракта

В Японии закрыли парк развлечений, посвященный "Hello Kitty", из-за предупреждения об угрозе теракта.



Об этом сообщила японская телекомпания NHK.



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Предупреждение было получено по электронной почте. К настоящему моменту полиция не обнаружила никаких подозрительных предметов.



На сайте парка развлечений поясняется, что решено о временном временно закрытии принято, поскольку администрация не может гарантировать безопасность посетителей и персонала.