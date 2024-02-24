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Парк развлечений в Японии закрыт из-за угрозы теракта
24.02.2024 08:48 Алина Груднева

Парк развлечений в Японии закрыт из-за угрозы теракта

В Японии закрыли парк развлечений, посвященный "Hello Kitty", из-за предупреждения об угрозе теракта. 

Об этом сообщила японская телекомпания NHK. 

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Предупреждение было получено по электронной почте. К настоящему моменту полиция не обнаружила никаких подозрительных предметов. 

На сайте парка развлечений поясняется, что решено о временном временно закрытии принято, поскольку администрация не может гарантировать безопасность посетителей и персонала.

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