



Пакистанский суд вынес смертный приговор студенту за "богохульство" в WhatsApp

Суд в Пакистане вынес смертный приговор 22-летнему студенту и пожизненный срок подростку, обвиненному в богохульстве.



Судья в пятницу огласил приговоры по делу студента и 17-летнего подростка из-за видео и фотографий, переданных по телефону, сообщает газета Dawn.

Двое подозреваемых были задержаны Федеральным агентством расследований (ФАР) по обвинению в распространении богохульных материалов через WhatsApp, и дело было возбуждено в Лахоре, говорится в сообщении.



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Однако Высокий суд Лахора передал дело на рассмотрение в местный суд в Гуджранвале.



Истец утверждал, что получил видео и фотографии с трех разных номеров мобильных телефонов. По данным газеты "Доун", Управление по контролю за оборотом наркотиков заявило, что оно изучило телефон истца и установило, что были отправлены "непристойные материалы".



Адвокаты защиты утверждали, что оба студента оказались "в ловушке ложного дела", сообщает газета.



Закон о богохульстве предусматривает смертную казнь для любого, кто оскорбляет ислам и его пророка Мухаммеда. В нем говорится, что любые "уничижительные высказывания и т. д. в адрес Святого Пророка в устной или письменной форме, или в виде видимого изображения, или путем какого-либо вменения, намека или инсинуации, прямо или косвенно, караются смертью или пожизненным заключением, а также наказываются штрафом".

Закон уходит корнями в колониальное законодательство XIX века, направленное на защиту мест отправления культа, и был усилен в рамках курса на исламизацию государства во время военной диктатуры генерала Мохаммада Зия-уль-Хака в 1980-х годах. Хотя никто никогда не был казнен, в Пакистане часто выносятся приговоры за богохульство.

