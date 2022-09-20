



ПА о беспорядках в Шхеме: Израиль и страны региона в заговоре против палестинцев

Палестинская администрация заявила во вторник, что столкнулась с "заговором" Израиля и некоторых стран региона, стремящихся нанести ущерб палестинскому национальному движению.



Это заявление было сделано в ответ на беспорядки, вспыхнувшие в Шхеме в понедельник вечером после того, как силы безопасности ПА арестовали двух палестинцев, Мусаба Штайе и Амида Тбейле.



"Мы подчеркиваем необходимость поддерживать порядок и безопасность и проявлять ответственность, потому что наша главная битва — это оккупация", заявил пресс-секретарь председателя ПА Набиль Абу Рудайнех.



Палестинские источники пишут, что Штайе близок к лидеру вооруженного крыла ХАМАСа Изаддину аль-Касаму, которого Израиль разыскивает за его причастность к терроризму. Штайе также был близким другом Ибрагима аль-Набулси, боевика, недавно убитого ЦАХАЛом в Шхеме.



Штайе и Тбейле были переведены в контролируемую ПА тюрьму Иерихона, сообщил правозащитник из Шхема.



Семья Штайе выступила с заявлением, в котором опровергла утверждения о том, что он сдался силам безопасности ПА.



Арест двух мужчин рассматривается некоторыми палестинскими политологами как сигнал от ПА Израилю и США о том, что они ведут борьбу с терроризмом. Они также отметили, что беспорядки отражали состояние глубокого недовольства руководством ПА среди палестинцев.



"Арест произошел в ответ на утверждения о том, что Палестинская администрация потеряла контроль над Шхемом и Дженином", — сказал один аналитик. - "Палестинское руководство сейчас пытается показать Израилю и американцам, что оно принимает меры, чтобы обуздать боевиков".



Другой аналитик указал, что арест произошел накануне выступления председателя ПА Махмуда Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. "Аббас хочет показать, что он все еще у власти. Но то, что произошло в Наблусе, может спровоцировать восстание против Палестинской администрации", — сказал аналитик.