



Отравление в ГУР: пострадала не только жена Буданова, – источники

В истории об отравлении жены руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова появляются новые подробности, которые СМИ подкидывают источники в разведке.



Стало известно, как попала отрава в организм супруги главного разведчика страны.



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"Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – говорят источники.



Официальных комментариев от ГУР по этой теме пока не было.



Как сообщал Mignews, во вторник, 28 ноября, в СМИ разошлась новость о том, что супругу руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – Марианну Буданову – отравили.