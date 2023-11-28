Новости » Происшествия
Отравление в ГУР: пострадала не только жена Буданова, – источники
28.11.2023 11:18 Mignews.ua

Отравление в ГУР: пострадала не только жена Буданова, – источники

В истории об отравлении жены руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова появляются новые подробности, которые СМИ подкидывают источники в разведке. 

Стало известно, как попала отрава в организм супруги главного разведчика страны.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Скорее всего, отравили через еду. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – говорят источники.

Официальных комментариев от ГУР по этой теме пока не было.

Как сообщал Mignews, во вторник, 28 ноября, в СМИ разошлась новость о том, что супругу руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – Марианну Буданову – отравили

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы