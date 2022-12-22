



Ошибка авиакомпании: собака оказалась в Саудовской Аравии вместо Теннесси

Мэдисон и Джеймс Миллер говорят, что их лабрадор Блюбелл застрял в пути на несколько дней при перезде из Англии в США.



Каким-то образом собака попала на Ближний Восток вместо юга США. Семья утверждает, что IAG Cargo, дочерний фирма British Airways, не сделал достаточно для решения проблемы.



“Мы не знаем, останется ли он прежним, пережив такой стресс. Это разбивает нам сердца”, – говорят владельцы собаки.



Они заплатили тысячи долларов, чтобы отправить Блюбелл в Нэшвилл, родной город Мэдисон Миллер. Но при приземлении собаки не было. В итоге лабрадора нашли в Саудовской Аравии, где она оказалась из-за ошибки сотрудника IAG Cargo.