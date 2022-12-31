



Оппозиция Венесуэлы отстранила от должности временного президента Гуайдо

Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала в пятницу за отстранение от должности временного президента Хуана Гуайдо, роспуск его правительства и назначение комиссии по управлению иностранными активами страны, поскольку законодатели стремятся выступить единым фронтом в преддверии выборов, намеченных на 2024 год.



Гуайдо был публичным лицом разрозненной оппозиции Венесуэлы с 2019 года, когда он занял пост временного президента, заручившись поддержкой Соединенных Штатов и других правительств, которые не признали переизбрание президента Николаса Мадуро в 2018 году, назвав выборы мошенничеством.



Но Мадуро по-прежнему контролирует почти все институты Венесуэлы, включая ее силы безопасности, а временное правительство Гуайдо, которое контролирует некоторые иностранные активы и управляет многими посольствами, столкнулось с ослаблением его поддержки.



Три из четырех основных оппозиционных групп — "Правосудие прежде всего", "Демократическое действие" и "Новая эра" — поддержали законопроект об отставке Гуайдо и создании комиссии из пяти человек для управления иностранными активами, особенно американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo, дочерней компанией государственной нефтяной компании ПДВСА.



Сторонники говорят, что контроль оппозиции над иностранными активами не находится под угрозой, и роспуск необходим для единства перед выборами.



И статья об отмене временного правительства, и статья о создании комиссии по активам были приняты 72 голосами против 29 при 8 воздержавшихся.



Гуайдо, чья партия Voluntad Popular не поддержала эти усилия, призвал законодателей заменить его вместо роспуска временного правительства.



Оппозиционные партии надеются, что Вашингтон продлит лицензию, защищающую Citgo от возможных арестов кредиторов, когда срок действия лицензии истечет в январе.



Венесуэла должна кредиторам более 60 миллиардов долларов.



Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать оппозицию, ассамблею и временное правительство "независимо от того, какую форму оно примет", заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США.

