



Оползень в Афганистане убил минимум 25 человек

Масштабный оползень, вызванный неожиданным снегопадом в Афганистане, убил минимум 25 человек.



По данным информагентства AFP, об этом сообщили местные власти.



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Уточняется, что оползень сошел в селе Накре в восточной афганской провинции Нуристан. Как минимум еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести.



Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти. Повреждения получили около 20 домов.