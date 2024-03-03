



Операция ФСБ в Ингушетии: в РФ поделились подробностями

В России объявили, что в ходе "контртеррористической операции" в ингушском городе Карабулак убиты шестеро "боевиков ИГИЛ".



Напомним, что КТО была объявлена накануне вечером, перестрелка велась до утра.



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Шестеро мужчин забаррикадировались в квартире многоэтажного здания. Спецназ ФСБ вступил в перестрелку, улицы были перекрыты, а жители дома эвакуированы.



"Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Все это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ", - сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.



В ходе обысков в квартире, в которой скрывались мужчины, были найдены автоматическое оружие, боеприпасы, ручные гранаты и самодельная взрывчатка. По данным СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

