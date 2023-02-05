



"Опасность для жизни". Предупреждение о шторме "Барбара" в Израиле

В связи со штормом "Барбара", который обрушится на Израиль сегодня вечером, Управление природы и парков публикует предупреждение, призывающее туристов избегать ручьев и рек, и уточняет, что это "опасно для жизни".



В заявлении от имени управления говорится, что согласно прогнозу метеорологической службы до вечера среды 8 февраля существует опасение наводнений в на юге и востоке, наводнений в предгорных районах и выпадения снега на высоких вершинах.



Согласно объявлению: "Категорически запрещено входить пешком или на транспорте в ручьи до полного снижения уровня воды". Управление подчеркивает, что это представляет "опасность для жизни".



Управление также предупреждает, что "запрещается подходить к краю ручья во время наводнения, опасаясь обрушения берега".