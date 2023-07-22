



Опасная почта: В Южную Корею пришла почти тысяча подозрительных посылок

Южнокорейская полиция заявила в субботу, 22 июля, что получила почти 987 сообщений о подозрительных международных пакетах по всей стране. Об этом сообщает Yonhap.



По данным правоохранителей, только за пятницу было получено в общей сложности 987 сообщений о доставке подозрительных посылок из-за границы, преимущественно из Тайваня.



В некоторых посылках нашли бальзам для губ или другие дешевые продукты, а некоторые были попросту пустыми. Ни один опасный материал в посылках не был обнаружен, но полиция заметила, что будет решать, возбуждать ли по этому поводу расследование, в зависимости от результатов анализа найденных веществ.



В четверг случайная посылка, вероятно, содержащая газообразные токсичные вещества, была доставлена ​​в Центр социального обеспечения для инвалидов в юго-восточном портовом городе Ульсан. Трое людей, распаковавших ее, пострадали от головокружения и затрудненного дыхания.



Полиция призвала быть бдительными по поводу подозрительных международных посылок.